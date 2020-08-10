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Российская газета
Российская газета

CD Projekt RED раскрыла новые подробности об игре Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED провела очередную - уже вторую по счету - презентацию Night City Wire по своему грядущему блокбастеру Cyberpunk 2077. В ходе мероприятия разработчики представили три варианта предыстории главного героя: странник, парень с улицы и представитель крупной корпорации.В источнике
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Srnsk

Новые подробности Cyberpunk 2077: оружие, вариативность прохождения и новый трек

Srnskвчера в 14:24
3DNews

Видео: три возможных вступления в трейлере жизненных путей главного героя Cyberpunk 2077

3DNewsвчера в 14:44
Cyber.sports.ru

Свежая презентация Cyberpunk 2077: теперь мы знаем, как в игре работает стрельба (мощно!)

Cyber.sports.ruвчера в 15:34
CyberSport.ru

Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о видах оружия и влиянии происхождения героя на сюжет

CyberSport.ruвчера в 14:16
Чемпионат

В Cyberpunk 2077 будет три типа оружия

Чемпионатвчера в 14:59
Российская газета

CD Projekt RED раскрыла новые подробности об игре Cyberpunk 2077

Российская газетавчера в 12:37
Игромания.ру

Оружие, выбор и Samurai — что было на новом Night City Wire?

Игромания.рувчера в 12:31

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газетавчера в 06:35
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне.
РБК17:33
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT newsвчера в 14:39
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