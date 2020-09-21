Times: вакцина от коронавируса в Великобритании появится не раньше весны 2021 года

Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода.