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Интерфакс
Интерфакс

CEO группы «М.Видео-Эльдорадо» стал экс-глава «Вымпелкома» Изосимов

CEO группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") назначен экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов.В источнике
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Retail & Loyalty

Александр Изосимов займет позицию CEO Группы «М.Видео-Эльдорадо»

Retail & Loyalty03:15
ТАСС

Александр Изосимов назначен на должность CEO «М.Видео-Эльдорадо»

ТАСС03:25
Интерфакс

CEO группы «М.Видео-Эльдорадо» стал экс-глава «Вымпелкома» Изосимов

Интерфакс03:15
ПРАЙМ

Гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» стал экс-глава «Вымпелкома» Изосимов

ПРАЙМ03:31
Finam.Ru

Александр Изосимов станет CEO группы «М.Видео-Эльдорадо»

Finam.Ru03:02

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
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Times: вакцина от коронавируса в Великобритании появится не раньше весны 2021 года

Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода.
ТАСС03:00