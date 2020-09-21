Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода.