с чего всё началось

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — цитирует сообщение ТАСС.

ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в Черное море эсминцем США

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