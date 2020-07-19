Армия и оружие
ИзвестияЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в Черное море эсминцем США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — цитирует сообщение ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее 19 июля шестой оперативный флот США сообщил, что эсминец направляется в Черное море для «укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020».Коммерсантъвчера в 17:10
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Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.
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«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
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Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
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К оганерской больнице пригнали два рефрижератора
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Ридус вчера в 13:49
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CT news 17 июля в 09:38
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RT на русском 18 июля в 21:08
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество
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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука вчера в 18:04
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 18 июля в 04:49
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Армия и оружие
Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе
Lenta.ru вчера в 03:27
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
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ToDay News Ufa 00:20
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск 17 июля в 16:50
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
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Врач предупредила об опасном заболевании, провоцируемое жарой
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Московский Комсомолец 01:13
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Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне
В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).
Интерфакс вчера в 21:33
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
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Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
В сообщении ведомства указано, что Hyundai отзывает в России более 18 тыс. автомобилей.
Tvoe-avto.com 18 июля в 04:48
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Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости вчера в 21:48