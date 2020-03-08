Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина. Как сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах, на лестничной клетке обнаружено тело подростка.

с чего всё началось

Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

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