Происшествия
РИА НовостиВ подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета. Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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с чего всё началось
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина. Как сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах, на лестничной клетке обнаружено тело подростка.ТАСС15:47
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Владимир Путин поздравил российских женщин с наступившим 8 Марта
Президент России Владимир Путин обратился к женщинам с поздравлениями с Международным женским днем.
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Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
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Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство объявило о расширении с 8 марта "красной зоны", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на текст соответствующего постановления.
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Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой
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Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
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Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Фигурное катание
Тренер Медведевой прокомментировал выступления учениц Тутберидзе
Канадский тренер Брайан Орсер, тренирующий двукратную чемпионку Евгению Медведеву, прокомментировал выступления российских фигуристок - учениц заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.
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Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
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Фанат Skyrim добавил в любимую игру восемь часов нового контента
Энтузиаст с ником Kittytail создал масштабную модификацию для TES V: Skyrim, добавляющую в игру восемь часов нового «высокоуровневого контента».
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Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
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Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики
Футбол
Моуринью — после ничьей с «Бёрнли»: кое-кому следует понять, что это Премьер-лига
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (1:1).
Авто
На Украине запустили производство российских автомобилей
Печально известный Запорожский автозавод приступил к производству автомобилей российской марки «Lada».
Авто
В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet Blazer
В ноябре прошлого года на международном автосалоне в Гуанчжоу концерн General Motors представил удлиненную версию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения с трехрядным салоном, но до последнего времени интерьер новинки был засекречен.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на подобный сценарий не стоит — такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Футбол
Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Футболисты "Барселоны" на своем поле обыграли "Реал Сосьедад" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Армия и оружие
СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа
Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.
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Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Фигурное катание
Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском ЧМ
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.