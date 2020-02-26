Происшествия
ИзвестияШкольник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону. По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля.
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Появилось видео Следкома из класса ульяновской школы, где ученик зарезал учителя
Ульяновск.Экспресс06:46
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Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Армия и оружие
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России
Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля
Певица Maruv (Анна Корсун) в соцсети Instagram поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Политика
Лавров призвал подписать итоговый документ до «нормандского саммита»
Итоговый документ нового саммита «нормандской четверки» необходимо подписать до проведения встречи, чтобы не было пересмотра договоренностей, как было в декабре в Париже.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Здоровье
Состояние больных коронавирусом в Казани остается удовлетворительным
Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».
Транспорт
Новую трассу из Краснодара в Крым оценили в 100 млрд рублей
Расходы на строительство всей трассы от Краснодара до Крымского моста, по данным газеты, оцениваются в 100 млрд рублей, протяженность магистрали – около 119 км. В целом расходы на дороги в Крым превысят 500 млрд рублей.
Биатлон
Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»
Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Шоу-бизнес
Шепелева уволили с Первого канала из-за Собчак
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Авто
На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»
ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
Авто
В России отзывают кроссоверы Subaru XV
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Политика
Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»
До 16 марта продлится регистрация участников, до конца апреля будет проходить дистанционный этап, и уже в мае состоится финал конкурса.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Шоу-бизнес
Поклонская высказалась против звёзд шоу-бизнеса в политике
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в своём телеграм-канале выразила недовольство тем, что звёзды российского шоу-бизнеса стремятся участвовать в политике.
Политика
Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма
В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Скорее всего, боец ВСУ нарвался на собственную мину.