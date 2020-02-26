В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону. По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Общество Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Здоровье Состояние больных коронавирусом в Казани остается удовлетворительным Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».

Транспорт Новую трассу из Краснодара в Крым оценили в 100 млрд рублей Расходы на строительство всей трассы от Краснодара до Крымского моста, по данным газеты, оцениваются в 100 млрд рублей, протяженность магистрали – около 119 км. В целом расходы на дороги в Крым превысят 500 млрд рублей.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Политика Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика» До 16 марта продлится регистрация участников, до конца апреля будет проходить дистанционный этап, и уже в мае состоится финал конкурса.

Политика В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».