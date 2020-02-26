Происшествия

ИзвестияИзвестияШкольник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону. По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля.
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Появилось видео побега пырнувшего ножом учительницу российского школьника

Lenta.ru06:57

ЧП в 81-й школе: восьмиклассник напал на учителя с ножом

Ульяновск онлайн05:34

Появилось видео Следкома из класса ульяновской школы, где ученик зарезал учителя

Ульяновск.Экспресс06:46

В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу

ТАСС05:21

СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске

РИА Новости07:09

ЧП в заволжской школе. Восьмиклассник порезал учительницу

Ульяновская правда03:49

«В соцсетях подростка нашли множество фото колумбайнеров». Издание «Подъём» о личности школьника, который пырнул ножом учительницу алгебры

Ulpressa05:23
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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Армия и оружие

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Известия 06:26
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля

Певица Maruv (Анна Корсун) в соцсети Instagram поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля.
Piter.tv 24 февраля в 09:02
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Политика

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
РБК 04:49
Общество

Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Аргументы недели вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 06:37
Политика

Лавров призвал подписать итоговый документ до «нормандского саммита»

Итоговый документ нового саммита «нормандской четверки» необходимо подписать до проведения встречи, чтобы не было пересмотра договоренностей, как было в декабре в Париже.
Известия 05:52
Общество

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:55
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости 07:02
Здоровье

Состояние больных коронавирусом в Казани остается удовлетворительным

Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».
Коммерсантъ Казань 05:51
Транспорт

Новую трассу из Краснодара в Крым оценили в 100 млрд рублей

Расходы на строительство всей трассы от Краснодара до Крымского моста, по данным газеты, оцениваются в 100 млрд рублей, протяженность магистрали – около 119 км. В целом расходы на дороги в Крым превысят 500 млрд рублей.
Деловая газета. Юг вчера в 01:21
Биатлон

Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»

Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
ProstoProSport 07:06
Шоу-бизнес

Шепелева уволили с Первого канала из-за Собчак

RuNews24.ru 03:48
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Политика

Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Коммерсантъ 06:10
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru вчера в 06:59
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

РБК 06:23
Авто

На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»

ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
ГЛАС.RU 04:31
Авто

В России отзывают кроссоверы Subaru XV

Автоновости дня 06:01
Гаджеты

AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2

3DNews 23 февраля в 23:59
Политика

Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

До 16 марта продлится регистрация участников, до конца апреля будет проходить дистанционный этап, и уже в мае состоится финал конкурса.
Муксун.fm вчера в 07:08
Политика

В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Lenta.ru 02:32
Шоу-бизнес

Поклонская высказалась против звёзд шоу-бизнеса в политике

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в своём телеграм-канале выразила недовольство тем, что звёзды российского шоу-бизнеса стремятся участвовать в политике.
Свободная Пресса 03:48
Политика

Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Городовой 06:41
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Гаджеты

Nokia воскресит еще один легендарный телефон

Lenta.ru 07:09
Политика

Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова

Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
RT на русском 06:37
Армия и оружие

На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине

Скорее всего, боец ВСУ нарвался на собственную мину.
Новостной фронт 06:39
Главное