Экономика
ИнтерфаксЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
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Акционеры ЧТПЗ станут участниками уставного капитала Загорского трубного завода
Коммерсантъ Челябинск09:59
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