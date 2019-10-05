Онлайн видеотрансляция матча 16-го тура ФНЛ «Чайка» — «Нефтехимик», который состоится сегодня, 5 октября, в Песчанокопском, будет доступна на этой странице Sport24. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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