Общество

RT на русскомRT на русскомЧайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.
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Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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