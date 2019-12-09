Общество
ИзвестияЧайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами». Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», опубликованном 9 декабря.
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с чего всё началось
В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.Коммерсантъвчера в 17:57
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Транспорт
Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД
Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Происшествия
Подследственный тамбовский вице-губернатор погиб, упав из окна
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Экономика
В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет
Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Спорт
В Лозанне началось заседание исполкома WADA
В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Космос
ФМБА предложило запустить пилотный проект по направлению выпускников медвузов на работу по распределению
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) России предложило запустить пилотный проект по направлению выпускников медицинских вузов на работу по распределению в первичное звено здравоохранения.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Экономика
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Футбол
«Спартак» потерпел фиаско в матче с «Ростовом»
Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Колибр» и гиперзвуковыми «Циркон».
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.
Происшествия
Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь
Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Технологии
«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки
В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Музыка
Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел с проекта
Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.