Общество

ИзвестияИзвестияЧайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами». Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», опубликованном 9 декабря.
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с чего всё началось

Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах

В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.
Коммерсантъвчера в 17:57

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Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

Известия03:10

Чайка рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах

RT на русском02:22

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

Московский Комсомолец02:54

Чайка: за неполных три года за коррупцию осудили 3 тыс. правоохранителей

ТАСС02:10

В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией

РИА Новости01:59

Новые меры для борьбы с коррупцией хотят ввести в России

Телеканал 360°02:59

Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах

Коммерсантъвчера в 17:57
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Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
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Вести.Ru вчера в 01:59
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Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

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Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices 04:10
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Экономика

В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет

Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 02:03
Спорт

В Лозанне началось заседание исполкома WADA

В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Вести.Ru 04:43
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ФМБА предложило запустить пилотный проект по направлению выпускников медвузов на работу по распределению

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) России предложило запустить пилотный проект по направлению выпускников медицинских вузов на работу по распределению в первичное звено здравоохранения.
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Экономика

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
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На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

REGNUM 02:21
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Футбол

«Спартак» потерпел фиаско в матче с «Ростовом»

Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM вчера в 13:04
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
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Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:37
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Колибр» и гиперзвуковыми «Циркон».
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Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что двое госпитализированных детей обследованы, их состояние удовлетворительное.
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Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
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Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь

Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
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В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления.
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Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
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Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней.
Утро.ru 07 декабря в 05:48
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