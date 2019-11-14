Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Чайка» назначила Адиева главным тренером

В начале октября 2019 года Магомед Адиев был назначен помощником главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, но проработал в клубе из Грозного всего 10 дней, после чего ушел в отставку. «Чайка» выступает в ФНЛ, где занимает 11-е место с 30 очками в активе.
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