с чего всё началось

Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генпрокурора Игоря Краснова, который сейчас является заместителем главы Следственного комитета. Юрий Чайка освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

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