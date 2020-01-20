Политика
RT на русскомПутин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генпрокурора Игоря Краснова, который сейчас является заместителем главы Следственного комитета. Юрий Чайка освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.
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Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 07:59
с чего всё началось
Юрий Чайка, занимающий должность генпрокурора с 2006 года, будет освобожден от нее «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба президента.РБК13:34
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