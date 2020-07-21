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Тайга.инфо
Тайга.инфо

Чайка покинул соляной бизнес в Иркутской области

Артем Чайка вышел из состава собственников «Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании» (ВСТПК), которая владеет Тыретским солерудником. Тыретский солерудник называет себя «крупнейшим поставщиком пищевой каменной соли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах» России.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. Актив перешел к топ-менеджеру Андрею Святошенко.
Коммерсантъ17:52
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РБК

Сын бывшего генпрокурора Чайки перестал быть владельцем соляного рудника

РБК07:16
Компания

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

Компания03:34
ФедералПресс

Артем Чайка расстался с долей в компании, владеющей иркутским солерудником

ФедералПресс02:35
Говорит Москва

Сын экс-генпрокурора Юрия Чайки перестал владеть крупнейшим производителем соли

Говорит Москва02:57
Интерфакс

Артем Чайка перестал быть владельцем крупнейшего производителя соли

Интерфакс02:30
Алтапресс

Сын бывшего генпрокурора Артем Чайка «вернул товарищу» крупнейший в Сибири солерудник

Алтапресс02:10
Коммерсантъ

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

Коммерсантъ17:52
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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Свободная Пресса08:30
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В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах

Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости09:50
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости05:40
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США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:09
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАССвчера в 05:48
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Ирак и Иран подадут в суд на США за убийство военачальников в Багдаде

Высший судебный совет Ирака объявил, что Багдад и Тегеран совместно подадут в суд на США за убийство в начале этого года иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандиса.
Евразия Daily09:36

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости13:32
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