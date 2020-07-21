Чайка покинул соляной бизнес в Иркутской области
Артем Чайка вышел из состава собственников «Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании» (ВСТПК), которая владеет Тыретским солерудником. Тыретский солерудник называет себя «крупнейшим поставщиком пищевой каменной соли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах» России.В источнике
С чего всё началось
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. Актив перешел к топ-менеджеру Андрею Святошенко.
Коммерсантъ17:52
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