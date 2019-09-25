Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
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Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

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