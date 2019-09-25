Общество
РИА НовостиЧайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
В Красноярске в среду прошло совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом.
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В первом полугодии 2020 года организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю.
— Юрий Чайка, российский юристТАСС 03:26
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