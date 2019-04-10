Общество
ТАССМасштабные проверки в лесной отрасли пройдут в регионах в 2020 году
Масштабные прокурорские проверки в лесной отрасли пройдут в регионах России в первом полугодии 2020 года.
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Генеральный прокурор Юрий Чайка провёл в Красноярске совещание по «лесному вопросу»
Городские новости. Красноярск05:15
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Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Life.ru 04:38
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщила местная полиция.
RT на русском 05:30
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули от России на премию «Оскар»
Общественное телевидение России вчера в 13:51
Гаджеты
Суббренд Redmi официально представил смартфон Redmi 8A
Суббренд Xiaomi Redmi официально представил бюджетный смартфон Redmi 8A.
ITZine.ru 06:27
Политика
Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.
Интерфакс 05:43
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V
Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.
Letnews.ru 03:02
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Баскетбол
Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»
Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.
Ореанда-Новости 05:59
Наука
Кошки привязываются к хозяевам больше, чем собаки
Ugpressa.ru вчера в 05:41
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Кино
Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие»
Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.
Культуромания вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Футбол
Гвардиола заступился за Силву, которого обвинили в расизме
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проверку FA в отношении хавбека Бернарду Силвы, которого из-за поста про защитника Бенджамина Менди обвинили в расизме.
Евро-футбол.ру 05:27
Авто
Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро
Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
SpeedMe вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг
Экс-супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о проблемах при родах их совместных детей - Анны и Майкла.
Газета.Ru 05:44
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Финансы
Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Польский военнослужащий застрелил украинского солдата
В населенном пункте Яворово Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата во время проведения стратегических учений.
Lenta.ru 06:01
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04