Масштабные прокурорские проверки в лесной отрасли пройдут в регионах России в первом полугодии 2020 года.

Масштабные проверки в лесной отрасли пройдут в регионах в 2020 году

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