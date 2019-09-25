Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

В Красноярске в среду прошло совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом.
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Генеральный прокурор Юрий Чайка провёл в Красноярске совещание по «лесному вопросу»

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Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

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Совещание с Юрием Чайкой будет посвящено нарушениям в лесах

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