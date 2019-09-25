Общество
РИА НовостиЧайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
В Красноярске в среду прошло совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом.
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Генеральный прокурор Юрий Чайка провёл в Красноярске совещание по «лесному вопросу»
Городские новости. Красноярск05:15
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Работы в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости вчера в 03:57
Политика
Зеленский в ООН рассказал о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также гражданской войны в Донбассе.
ФАН 01:34
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.
Ореанда-Новости 05:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Наука
Галки передают сородичам информацию об опасных людях
Ученые провели эксперимент: когда к птичьему гнезду приближался незнакомый пернатым человек, включалась запись предупреждающего крика галки, или «контактного крика» (без нот, сообщающих об опасности).
Инфо24 вчера в 22:35
Происшествия
Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан
Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
RT на русском 05:37
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
РБК вчера в 12:17
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Экономика
Володин назвал «бедой Минфина» порядок выделения средств регионам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы.
РБК 05:52
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, проиграв клубу из 4-го дивизиона
«Колчестер» выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов. Клуб, выступающий в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии) обыграл «Тоттенхэм».
Еженедельник Футбол 06:00
Футбол
Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
Евро-футбол.ру 03:06
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48