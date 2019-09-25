Общество
РИА НовостиЧайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским
Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Интерфакс 03:51
Политика
Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Спорт
Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС 03:33
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Авто
Представлен обновленный Nissan Patrol
Внешне рестайлинговый Patrol отличается от предшественника новой формой оптики с ходовыми огнями в форме бумерангов и более широкой V-образной решеткой радиатора.
Авторамблер вчера в 10:12
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявит о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook намерен объявить о принудительной ликвидации компании.
Вести ФМ 23 сентября в 00:17
Футбол
До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России
Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 сентября в 13:09
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM 04:31
Авто
Volvo анонсировал выход полностью электрического XC40
Конкретные технические характеристики модели пока не объявлены, однако в Volvo заявляют, что новый XC40 станет едва ли не самым безопасным автомобилем среди когда-либо выпускаемых компанией.
Движок 04:21
Здоровье
В Ростовской области депутаты обсудили доступность медицинской помощи
Вопросы организации доступности медицинской помощи в регионе обсудили депутаты Законодательного собрания Ростовской области.
КП - Ростов-на-Дону 23 сентября в 03:03
Наука
Boston Dynamics научили робота акробатике
Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль вчера в 13:39
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Футбол
Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу.
Спорт-Экспресс вчера в 14:01
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Здоровье
Бунт гинекологов: почему в Саратове ликвидируют отделение с современным ремонтом и оборудованием и как врачи во главе с заведующей пытаются этому помешать
Стоит отметить, что везде проведен ремонт, мебель и оборудование — новые.
Версия-Саратов 00:33