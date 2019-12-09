Общество
УтроNewsЧайка рассказал о новых методах борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией. Информацию передает корреспондент УтроNews. Он отметил, что новый комплекс создадут в рамках координационного совещания глав правоохранительных органов страны.
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с чего всё началось
В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.Коммерсантъвчера в 17:57
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Кино
Первые кадры из сериалов и Целестиалы в «Вечных» — подробности о проектах Marvel с CCXP
На фестивале Comic Con Experience (CCXP) в Бразилии выступил глава Marvel Studios Кевин Файги, который представил поклонникам несколько фотографий и промо-кадров грядущих сериалов студии, а также поделился подробностями о «Вечных», ещё одном фильме.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Общество
В список крупнейших производителей оружия вошли десять компаний России
В составленный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) рейтинг крупнейших мировых производителей оружия за 2018 год вошли десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
Футбол
Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК
Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Кино
Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети
В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Происшествия
В Москве два 10-классника выпали с балкона 21-ого этажа
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Единоборства
Алистар Оверим: Слегка преждевременно остановили бой
Голландский боец смешанных Алистар Оверим прокомментировал свое поражение нокаутом за четыре секунды до конца боя с Жаирзиньо Рощенструиком.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Экономика
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Здоровье
Эксперт рекомендовал брить усы и бороду, чтобы защититься от гриппа
Главный внештатный специалист департамента по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что усы и борода увеличивают шансы заразиться ОРВИ и гриппом.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
ФБР допустило, что стрельба на авиабазе во Флориде могла быть терактом
Авто
Дизельный Mercedes-Benz G 350 d появился в России
Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class – G 350 d. Цены стартуют от 7 млн 570 тысяч рублей.
Общество
В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин
Минкомсвязь и МВД разрабатывают электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг.
Авто
В «АвтоВАЗе» заявили о европейском качестве новых автомобилей Lada
Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин, который разработал фирменный стиль моделей Lada, рассказал, когда качество отечественных автомобилей станет лучше.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.