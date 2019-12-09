Общество

УтроNewsУтроNewsЧайка рассказал о новых методах борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией. Информацию передает корреспондент УтроNews. Он отметил, что новый комплекс создадут в рамках координационного совещания глав правоохранительных органов страны.
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с чего всё началось

Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах

В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.
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RT на русском02:22

Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах

Коммерсантъвчера в 17:57
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В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

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Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
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Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

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Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

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ФБР допустило, что стрельба на авиабазе во Флориде могла быть терактом

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