Общество
УтроNewsЧайка рассказал о новых методах борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией. Информацию передает корреспондент УтроNews. Он отметил, что новый комплекс создадут в рамках координационного совещания глав правоохранительных органов страны.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Футбол
Егоров впервые высказался по поводу заявления Гинера
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался по поводу заявления Евгения Гинера.
Происшествия
Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков
Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Политика
МВФ рекомендовал Украине устранить «корыстные интересы в экономике»
Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике.
Политика
Боевики «АТО» порвали флаги России и ДНР в Париже
В Париже боевики «АТО» из «Руха (движения) ветеранов Украины» порвали флаги России и ДНР, назвав это «акцией протеста против капитуляции перед Россией».
Шоу-бизнес
67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте
67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
Политика
Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
Встреча госсекретаря США Майкла Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоится в Вашингтоне 10 декабря, сообщается в графике Госдепартамента.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Футбол
Эмери может возглавить «Эвертон»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Эвертон».
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Здоровье
Кузнецова рассказала о психических расстройствах у несовершеннолетних
Около 900 тысяч несовершеннолетних в России страдают психическими расстройствами, из них 20 тысяч в возрасте 15-17 лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем
Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Авто
КамАЗ обещает выпустить конкурента «ГАЗели»
В течение ближайших двух лет обещают выпустить новый легкий грузовичок.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Финансы
Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник
По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар.
Происшествия
Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Как сообщает ГТРК "Удмуртия", мать-одиночка скоропостижно скончалась, находясь у себя дома.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.