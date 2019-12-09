Общество

ИзвестияИзвестияЧайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами». Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», опубликованном 9 декабря.
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с чего всё началось

Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах

В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

Известия03:10

Новые меры для борьбы с коррупцией хотят ввести в России

Телеканал 360°02:59

Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах

Коммерсантъвчера в 17:57

Чайка: за неполных три года за коррупцию осудили 3 тыс. правоохранителей

ТАСС02:10

В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией

РИА Новости01:59

Чайка рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах

RT на русском02:22

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

Московский Комсомолец02:54
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Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

ФАН 02:32
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

Калужанин до смерти избил девушку, чтобы самоутвердиться

41-летнего жителя Калуги ждет суд за причинение смерти по неосторожности своей девушке.
Калужский перекресток 02:36
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре

Tvoe-avto.com вчера в 11:31
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Общество

В Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос

Ранее сайт DVhab.ru опубликовал сообщение о том, что Сергей Фургал был экстренно вызван в Москве для дачи показаний по ситуации на заводе «Амурсталь».
Национальная служба новостей 01:52
Общество

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
URA.Ru вчера в 20:31
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Экономика

В России назвали причины неплатежей по кредитам

Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт 01:59
Кино

Супермен в детской передаче, Чингисхан на самокате: вышел первый тизер 5 сезона «Легенд завтрашнего дня»

Первый эпизод пятого сезона «Легенд завтрашнего дня» выйдет на канале The CW 21 января 2020 года.
Popcornnews.ru 06 декабря в 07:40
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru 02:10
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Происшествия

Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна

В 6 часов утра заместитель руководителя администрации региона упал из окна квартиры на пятом этаже, где жил в последнее время, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета вчера в 03:05
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Кино

Николай Валуев поблагодарил создателей фильма «Ржев»

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поблагодарил авторов фильма «Ржев» за качественную работу.
Главный региональный вчера в 07:33
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Происшествия

Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу

В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
REGNUM 03:07
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
ФедералПресс вчера в 14:58
Общество

В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов

Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.
Пенза-Пресс 02:05
Политика

Премьер Тюрингии призвал отменить «бесполезные санкции» против России

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия (Германия) Бодо Рамелов в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже потребовал ослабить западные санкции в отношении России, назвав их бесполезными.
Взгляд.ру 03:20
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
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