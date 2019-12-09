В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер.

с чего всё началось

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами». Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», опубликованном 9 декабря.

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