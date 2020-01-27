Политика
РБКЧайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:48, Ашберн
Авто
Nissan выпустит новый компактный кроссовер
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Космос
Япония перенесла запуск нового разведывательного спутника на 28 января
Япония перенесла запланированный на понедельник запуск нового разведывательного спутника Optical 7 в связи с плохими погодными условиями.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.
Наука
В Британии восстановили голос древнеегипетской мумии
Инженерам и историкам из Британии удалось вновь подарить голос древнеегипетскому жрецу Несьямуну.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Путин утвердил состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Финансы
Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям
Курс американского доллара в понедельник, 27 января, превысил 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
Украинский депутат в ПАСЕ натравил охрану на российских журналистов
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, являющийся представителем Киева в ПАСЕ, заявил, что натравил на российских журналистов службу охраны Ассамблеи.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новую модификацию Lada Vesta Sport
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию гоночного автомобиля Lada Vesta Sport R1.
Политика
Сербский министр ответил на критику за дружбу с Россией
Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал лицемерами европейских политиков, которые критикуют Белград за сотрудничество с Москвой и Пекином.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Общество
Для российских туристов временно откроют границу с Хэйхэ
Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, одной из россиянок требуется срочное оперативное вмешательство, поэтому власти китайской провинции и российского региона решили на несколько часов возобновить работу пункта пропуска.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что 26-летний блогер Давид Манукян сделал предложение 34-летней Ольге Бузовой во время отдыха в Таиланде.