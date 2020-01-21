Политика

ИзвестияИзвестияЧайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). «Формально пока указ не подписан», — цитирует Пескова «РИА Новости».
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Дмитрий Песков
Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 07:35
с чего всё началось

Чайке предложили пост полпреда президента в СКФО

Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
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По словам источников, Козак может перейти работать в администрацию президента.
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