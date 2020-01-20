Политика
Газета.RuКраснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора
Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 20 января в 07:59
с чего всё началось
Юрий Чайка, занимающий должность генпрокурора с 2006 года, будет освобожден от нее «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба президента.РБК20 января в 13:34
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