с чего всё началось

Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

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