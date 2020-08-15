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Lenta.ru
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Американский актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать.В источнике
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Чемпионат

«Заставлю тебя плакать». Чак Норрис обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко

Чемпионат06:19
Говорит Москва

Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой

Говорит Москва05:26
News.ru

«Заставлю тебя плакать»: Чак Норрис пообещал покарать Александра Лукашенко

News.ru05:59
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Lenta.ru05:57
Московский Комсомолец

Чак Норрис опубликовал видеообращение к Александру Лукашенко

Московский Комсомолец05:45
Life.ru

«Заставлю тебя плакать». В Сети появилось обращение Чака Норриса к Лукашенко

Life.ru06:17
URA.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко расправой

URA.Ru05:21

Суарес сделал 24 передачи в матче с «Баварией». 9 из них — при вводе мяча в игру с центра поля

Журналист Альберт Ортега опубликовал статистические показатели нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8). Согласно тепловой карте, большую часть времени уругваец провел в центре поля.
Спорт-Экспресс03:12

На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 1847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 89 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
RT на русском04:04

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
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