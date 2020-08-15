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Lenta.ru
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Американский актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать.В источнике
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Чемпионат

«Заставлю тебя плакать». Чак Норрис обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко

Чемпионат06:19
Life.ru

«Заставлю тебя плакать». В Сети появилось обращение Чака Норриса к Лукашенко

Life.ru06:17
URA.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко расправой

URA.Ru05:21
Московский Комсомолец

Чак Норрис опубликовал видеообращение к Александру Лукашенко

Московский Комсомолец05:45
Накануне.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко, что заставит его плакать

Накануне.Ru05:32
Говорит Москва

Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой

Говорит Москва05:26
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Lenta.ru05:57

В Польше назвали Крым «пугалом» для Европы

Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Чёрном и Средиземном морях полуостров становится серьёзной угрозой для половины Европы и НАТО.
В Польше назвали Крым «пугалом» для Европы
News.ru07:59

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране, не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями", сообщила в субботу пресс-служба штаба.
РИА Новости07:59
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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