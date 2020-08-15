Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
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Американский актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать.В источнике
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