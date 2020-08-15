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Lenta.ru
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Американский актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать.В источнике
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Московский Комсомолец

Чак Норрис опубликовал видеообращение к Александру Лукашенко

Московский Комсомолец05:45
Чемпионат

«Заставлю тебя плакать». Чак Норрис обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко

Чемпионат06:19
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Lenta.ru05:57
Телеканал 360°

«Когда я режу лук, он плачет». Чак Норрис записал ролик с угрозами Лукашенко — это чья-то дорогая шутка

Телеканал 360°06:44
Накануне.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко, что заставит его плакать

Накануне.Ru05:32
Говорит Москва

Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой

Говорит Москва05:26
URA.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко расправой

URA.Ru05:21

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
8

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.
Интерфакс05:41
8

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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