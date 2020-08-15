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Газета.Ru
Газета.Ru

Чак Норрис записал обращение с угрозами Александру Лукашенко

Знаменитый актер Чак Норрис обратился с угрозами к некоему "Саше ноль процентов" и "Мистеру таракану". По словам администратора анонимного YouTube-канала, на котором опубликован видеоролик, артист имел в виду президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Накануне.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко, что заставит его плакать

Накануне.Ru05:32
Чемпионат

«Заставлю тебя плакать». Чак Норрис обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко

Чемпионат06:19
Lenta.ru

Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Lenta.ru05:57
Московский Комсомолец

Чак Норрис опубликовал видеообращение к Александру Лукашенко

Московский Комсомолец05:45
Телеканал 360°

«Когда я режу лук, он плачет». Чак Норрис записал ролик с угрозами Лукашенко — это чья-то дорогая шутка

Телеканал 360°06:44
Говорит Москва

Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой

Говорит Москва05:26
URA.Ru

Чак Норрис пригрозил Лукашенко расправой

URA.Ru05:21

Турецкий «аналог» российского ЗРК «Панцирь-С1» впервые замечен в Ливии

На днях в районе основной опорной точки турецких военных формирований в Ливии средства наблюдения впервые заметили зенитную самоходную установку Korkut, неоднократно называемую в Турции «аналогом» российского ЗРПК «Панцирь-С1».
Территория новостей04:51
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Китай передал сербским инженерным войскам технику

В рамках сотрудничества Китайская Народная Республика инвестировала в Сербию средства для покупки инженерных машин, дополнительно передав 40 единиц военной техники, которые включают в себя бульдозеры, автогрейдеры, катки, грузовики и спецтехнику (скорую помощь и пожарные машины).
ИА Красная Весна12 августа в 14:56
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