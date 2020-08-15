Чак Норрис записал обращение с угрозами Александру Лукашенко

Знаменитый актер Чак Норрис обратился с угрозами к некоему "Саше ноль процентов" и "Мистеру таракану". По словам администратора анонимного YouTube-канала, на котором опубликован видеоролик, артист имел в виду президента Белоруссии Александра Лукашенко.