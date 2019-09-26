Футбол

Нева СпортНева СпортЧалов, Круговой и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список игроков, которые вызваны в расположение молодёжной сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года. Российской команде предстоит встретиться с Польшей и Эстонией.
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