Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список игроков, которые вызваны в расположение молодёжной сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года. Российской команде предстоит встретиться с Польшей и Эстонией.

Чалов, Круговой и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России

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