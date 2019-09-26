Футбол
Нева СпортЧалов, Круговой и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список игроков, которые вызваны в расположение молодёжной сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года. Российской команде предстоит встретиться с Польшей и Эстонией.
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Четыре игрока ФК «Краснодар» вошли в состав молодежной сборной РФ на игры отбора ЧЕ-2021
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Экономика
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Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
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Газета.Ru 10:53
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Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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