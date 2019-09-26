Футбол

Sport.ruSport.ruЧалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»

21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что его всё устраивает в своём нынешнем клубе, но отметил, что мечтает однажды поиграть в Европе.
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Чалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»

Sport.ru13:00

Чалов рассказал, готов ли он провести всю карьеру в ЦСКА

RT на русском12:52

Чалов: «Не против провести всю карьеру в ЦСКА, но хотелось бы попробовать себя в другом чемпионате»

Sport24.ru12:07

Чалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но амбиции ведут вперёд

Чемпионат12:30

Федор Чалов: Хотелось бы попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате

Советский спорт12:21

Чалов заявил, что не против отыграть всю карьеру в ЦСКА

ProstoProSport12:43
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новости вчера в 17:51
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Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
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Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли

Газета.Ru 05:39
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Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ

Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru вчера в 16:35
Политика

США расширили санкции против РФ

Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Шоу-бизнес

15-летняя девочка, которую спасала Жанна Фриске, умерла от рака

В одной из больниц Перми скончалась Наташа Долматова, которую лечили на средства, собранные для Жанны Фриске.
StarHit.ru 09:30
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия вчера в 08:02
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Финансы

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Политика

МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия

МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году

МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Общество

Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei

Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Происшествия

В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

РИА Новости 08:35
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Футбол

«Ливерпуль» выиграет АПЛ в этом сезоне

Именно поэтому первой причиной, почему титул чемпиона Англии выиграет «Ливерпуль», является не какой-либо внешний фактор, но сугубо внутренний.
Чемпионат 10:00
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Музыка

Украинский певец принял участие в российском флешмобе

Украинский певец Олег Винник принял участие в российском проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными звездами.
РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Тимати бросил беременную Анастасию Решетову и уехал в отпуск

Судя по всему, Симона, Тимати и Алиса отправились в незапланированный отпуск, а Анастасия осталась в Москве.
Woman.ru 24 сентября в 12:13
Политика

Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Политика

Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

Исполняющим обязанности главы ДНР стал господин Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера.
Коммерсантъ 12:54
Религия

Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября совершит визит в Самарскую митрополию, где посетит Поволжский православный институт в Тольятти, освятит самарский Софийский собор и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
РИА Новости вчера в 19:02
Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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