Российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову. По информации Sky Sports, переход игрока может состояться зимой 2020 года.

Чалов может перейти в «Челси» по инициативе Абрамовича

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