Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не против провести всю карьеру в «армейском клубе».

Чалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но амбиции ведут вперёд

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