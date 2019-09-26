Футбол
ЧемпионатЧалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но амбиции ведут вперёд
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не против провести всю карьеру в «армейском клубе».
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Федор Чалов: Хотелось бы попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате
Советский спортвчера в 12:21
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики.
ТАСС 02:09
Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК 04:08
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38
Общество
Шнуров стихом отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал инициативу о запрете курения на балконах. Стихотворение он опубликовал у себя в инстаграме.
Газета.Ru 02:57
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Энергетика
Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти
Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Аргументы и Факты 02:03
Экономика
Россияне перестали покупать недвижимость в Испании
В июле эксперты говорили, что Испания и Турция стали популярными направлениями среди туристов, которые покупают недвижимость за границей.
ФедералПресс вчера в 05:25
Технологии
«Яндекс.Такси» предложил создать систему проверки водительских прав для стран ЕАЭС
Компания «Яндекс.Такси» предложила создать распределенную систему проверки водительских удостоверений для таксопарков и онлайн-сервисов, которая бы действовала во всех странах, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы сервиса.
РИАМО 04:30
Шоу-бизнес
Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
Ульянов оценил перспективы сокращения Ираном обязательств по СВПД
Четвертый этап по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД, скорее всего, наступит в начале ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Армия и оружие
АК-74М испытали на прочность безостановочной стрельбой
Профиль вчера в 16:25
Общество
Московским школьникам пытались запретить ходить в туалет на уроках
Администрация московской школы №1799 выпустила распоряжение о запрете учителям отпускать учеников в туалет во время занятий, сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 04:53
Происшествия
В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
RT на русском 04:19
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Политика
Кулеба призвал Украину отказаться от «русского мира»
Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что для достижения своих целей по вхождению в Евросоюз Украина должна отказаться от «русского мира», с коим ассоциируется в Европе.
Аргументы недели 04:40
Общество
Facebook начал скрывать количество лайков под постами
С 27 сентября австралийские пользователи платформы не видят количество лайков под публикациями, пишет TechCrunch.
Adindex.ru 04:14
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35
Военное обозрение 05:07
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58