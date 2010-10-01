Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЧалов не забивает за ЦСКА более месяца

Нападающий ЦСКА Федор Чалов полностью отыграл матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша». 21-летний футболист не сумел забить в ворота венгерской команды, продлив свою безголевую серию на клубном уровне до шести игр.
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Чалов: это один из самых невезучих матчей для ЦСКА

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Чалов не забивает за ЦСКА более месяца

Бомбардир.рувчера в 18:11

Чалов о поражении от «Ференцвароша»: «Это один из самых невезучих матчей ЦСКА»

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«Валенсия» следит за нападающим ЦСКА Чаловым

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Федор Чалов: Матч с «Ференцварошем» – один из самых невезучих

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Матчи ЦСКА в Лиге Европы 2019/2020 – боль для болельщиков: очередное поражение

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

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Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
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Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решений о том, как бороться с террористами, пока не принято, однако никто не собирается отключать связь в борьбе с ними.
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Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Россия учтет в своем военном планировании активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
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Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

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Футбол

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance - Nike станет техническим спонсором клуба

«Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американской компании New Balance, которая сейчас является техническим спонсором английского клуба, рапортует Liverpool Echo.
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Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ

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Арестованный глава Новочеркасска отправлен в отставку

Депутаты городской думы Новочеркасска общим голосованием приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина.
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Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Здоровье

Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
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Honor представил в России смартфон Honor 9X

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В России предсказали дефицит пилотов вертолетов

Lenta.ru 06:57
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Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
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Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Политика

Анкара указала США на неприемлемость контактов с командующим СДС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.
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Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни

Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
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Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
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Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Космос

NASA не нашло на Луне следов посадочного индийского модуля «Викрам»

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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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