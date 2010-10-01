Нападающий ЦСКА Федор Чалов полностью отыграл матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша». 21-летний футболист не сумел забить в ворота венгерской команды, продлив свою безголевую серию на клубном уровне до шести игр.

Чалов не забивает за ЦСКА более месяца

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