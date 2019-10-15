Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года. Встреча, прошедшая в Пярну, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Спорт день за днем

Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Политика Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Основное внимание было уделено реализации в регионах нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Здоровье Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково» Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".

Общество Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Политика Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400 Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Экономика Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение «Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.

Политика Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.

Армия и оружие Шведские ВВС охотились за подлодкой из-за сигнала от сломанного буя В 2014 году шведские ВВС охотились за подводной лодкой из-за сигнала от сломавшегося метеобуя на юге Стокгольмского архипелага.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Общество Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Экономика Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.

Происшествия В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Технологии Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Здоровье В Севастополе станет больше поликлиник Все севастопольцы, которым доводилось обращаться в поликлиники, это знают. Но если кто-то сомневается, помогут цифры статистики.

Общество Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.