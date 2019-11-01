Футбол

ИзвестияИзвестияЧалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ

Молодежная сборная России по футболу победила Сербию в матче отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года. Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
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Шапи прервал серию из 8 матчей без голов, забив за молодежную сборную России

Sports.ruвчера в 14:11

Чалов забил, когда это было нужно! Молодежка уходит на перерыв лидером

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

«Тоттенхэм» уволил главного тренера Маурисио Почеттино

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Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021

Нева Спортвчера в 15:57

Головин – Кузяеву: мы теперь с тобой лучшие друзья

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Молодежка обыграла сербов в гостях, у Чалова и Шапи по голу. Видео

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Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия вчера в 17:04
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Тампа-Бэй» и прервал серию поражений

Вести.Ru вчера в 23:13
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
РБК вчера в 23:43
Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы

Во вторник вечером завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.
Российская газета вчера в 17:00
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Известия вчера в 21:51
Политика

Дипломаты РФ посетили экстрадированного из Израиля в США Буркова

Сотрудники российского посольства в США посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, который обвиняется в киберпреступлениях.
Известия вчера в 21:26
Происшествия

Директор благовещенского колледжа уволен после стрельбы

Русская Планета вчера в 21:17
Армия и оружие

Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане

В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
Газета.Ru 00:05
Политика

В Кремле решили не менять систему выборов в Госдуму

Администрация президента не намерена менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России».
РБК вчера в 16:00
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
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