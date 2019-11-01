Футбол

ИзвестияИзвестияЧалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ

Молодежная сборная России по футболу победила Сербию в матче отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года. Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
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Шапи прервал серию из 8 матчей без голов, забив за молодежную сборную России

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Головин – Кузяеву: мы теперь с тобой лучшие друзья

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Россия - Сербия - 2:0: все голы матча отбора на молодёжный Евро-2021. ВИДЕО

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Сербия — Россия — 0:2. Обзор отборочного матча Евро-2021 U21

Sport24.ruвчера в 17:26
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Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Газета.Ru 00:39
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме

В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.
Вести.Ru вчера в 14:49
Армия и оружие

Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

РИА Новости вчера в 21:47
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Злоумышленники, используя разрешение на вылов для научных целей, добывали запрещенные биоресурсы круглый год, после чего продавали их оптовыми партиями, отметила Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Российская газета 00:36
Хоккей

«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров получил травму

Sportbox.RU вчера в 22:43
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Известия вчера в 21:51
Общество

Россиян начнут штрафовать за шум в ночное время

Газета.Ru вчера в 20:15
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
Общество

Космическую отрасль России спасут от военных и «Роскосмоса»

На совещании в центре имени Хруничева, прошедшем под руководством вице-премьера Юрия Борисова, присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий космической отрасли.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

РБК вчера в 23:43
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба — явление в нашем футболе. В академии „Спартака“ могли бы повесить его портрет»

Считаю, там могли бы повесить его портрет.
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

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В США продадут построенную в СССР подлодку-аттракцион

Ожидается, что после продажи подлодку переместят в другое место, это произойдёт в мае будущего года.
Говорит Москва 01:33
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Происшествия

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
РИА Новости вчера в 13:48
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