Молодежная сборная России по футболу победила Сербию в матче отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года. Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".

Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ

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