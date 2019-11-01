Футбол
Нева СпортЧалов вызван в молодежную сборную России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на отборочные матчи Евро-2021 с Латвией и Сербией. В список вызванных игроков вошел лучший бомбардир прошлого чемпионата России Федор Чалов.
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