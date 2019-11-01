Футбол

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Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на отборочные матчи Евро-2021 с Латвией и Сербией. В список вызванных игроков вошел лучший бомбардир прошлого чемпионата России Федор Чалов.
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Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 с Латвией и Сербией

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