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РИА НовостиРИА НовостиЧалов вызван в молодежную сборную России на матчи с Латвией и Сербией

Краснодар — Ростов
3 ноября
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов вызван в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с командами Латвии и Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Встреча с Латвией состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону.
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Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 с Латвией и Сербией

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