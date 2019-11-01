Футбол

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Форвард московского ЦСКА Федор Чалов вызван в молодежную сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с командами Латвии и Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Встреча с Латвией состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону.
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Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 с Латвией и Сербией

Sport24.ru06:00

Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи с Латвией и Сербией

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