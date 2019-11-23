Футбол
Вести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Политика
Две страны заинтересовались SSJ-100
Россия обсуждает с Норвегией и Турцией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Космос
Китай запустил два спутника навигационной системы BeiDou
Запущенные аппараты стали 50-ым и 51-ым спутником навигационной группировки BeiDou.
Здоровье
В Новомосковске рассмотрели ситуацию с опасными болезнями животных
Комиссия заслушала и обсудила информацию начальника Новомосковского межрайонного объединения ветеринарии Сергея Титяева об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, особо опасных болезнях птиц и бешенству животных, а также о мероприятиях, проводимых в Новомосковске по профилактике данных заболеваний.
Хоккей
Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Джон Карлсон не сомневается
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» предположил, побьет ли капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам.
Здоровье
Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк
По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
Политика
Медведев заявил, что «Единая Россия» должна стать открытой для граждан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде единороссов 23 ноября заявил, что партия «Единая Россия» должна стать открытой для россиян.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Происшествия
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как надо употреблять антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что прием антибиотиков стоит проводить только по назначению врача.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Футбол
«Ахмат» на выезде победил «Оренбург»
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.