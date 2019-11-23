Футбол

Вести.RuВести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Правда, что «Челси» может купить Фёдора Чалова зимой?

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Чалов и «Челси». Насколько реален переезд форварда ЦСКА в Лондон?

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ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой

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«Челси» следит за Чаловым на случай, если с клуба снимут трансферный бан

Sport24.ruвчера в 18:49

СМИ: ЦСКА готов продать Чалова в АПЛ зимой

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Чалов может продолжить карьеру в «Челси»

Газета.Ru01:01
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Рязанская делегация примет участие в работе XIX Съезда «Единой России»

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К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

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Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

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Вести.Ru 06:18
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До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
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Rusvesna.su вчера в 15:36
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Две страны заинтересовались SSJ-100

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Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
РИА Новости 04:31
Происшествия

В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов

По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
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Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

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Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»

ODDS.ru вчера в 13:25
Общество

Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец 05:29
Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
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Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Космос

Китай запустил два спутника навигационной системы BeiDou

Запущенные аппараты стали 50-ым и 51-ым спутником навигационной группировки BeiDou.
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Здоровье

В Новомосковске рассмотрели ситуацию с опасными болезнями животных

Комиссия заслушала и обсудила информацию начальника Новомосковского межрайонного объединения ветеринарии Сергея Титяева об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, особо опасных болезнях птиц и бешенству животных, а также о мероприятиях, проводимых в Новомосковске по профилактике данных заболеваний.
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Хоккей

Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Джон Карлсон не сомневается

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» предположил, побьет ли капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Здоровье

Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк

По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
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Политика

Медведев заявил, что «Единая Россия» должна стать открытой для граждан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде единороссов 23 ноября заявил, что партия «Единая Россия» должна стать открытой для россиян.
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Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Lenta.ru 04:20
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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
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Роспотребнадзор рассказал, как надо употреблять антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что прием антибиотиков стоит проводить только по назначению врача.
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
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«Ахмат» на выезде победил «Оренбург»

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Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

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Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Известия 05:46
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