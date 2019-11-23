Футбол

Вести.RuВести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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ЦСКА готов продать Чалова зимой и уже ищет ему замену

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Чалов может продолжить карьеру в «Челси»

Газета.Ru01:01
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Коммерсантъ вчера в 13:38
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Известия вчера в 14:41
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РИА Новости вчера в 17:11
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Lenta.ru вчера в 22:19
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM вчера в 06:27
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В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su вчера в 11:13
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях министерской встречи G20 в японском городе Нагоя пообщался с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
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Общество

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В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
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Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

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Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.
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