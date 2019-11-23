Футбол
Вести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Происшествия
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в РФ Салливаном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях министерской встречи G20 в японском городе Нагоя пообщался с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
Общество
Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах
В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Армия и оружие
Турция попробует «совместить» F-35 и С-400
Происшествия
В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Авто
Раскрыли салон обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.