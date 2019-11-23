Футбол
Вести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Футбол
Дортмундская «Боруссия» с трудом добыла ничью в матче с аутсайдером
После первого тайма все были в шоке, так как «Падерборн», занимающий последнее место в чемпионате, выигрывал у одного из лидеров со счётом 0:3. До матча, букмекеры принимали ставки на победу гостей, исходя из коэффициента 9,5. Полузащитник гостей Штрели Мамба сделал дубль.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»
Технологии
Эксперты рассказали, как избавить смартфоны на базе Android от рекламы
Эксперты дали рекомендации, благодаря которым можно избавить смартфон на базе Android от назойливой рекламы.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Общество
МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности
МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Политика
Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией
Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
Общество
В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России
Глава социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу Софию Ротару в желании заработать, выступая на российской сцене.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
Происшествия
Расстрелявшие двоих воров в законе в Абхазии сбежали в Грузию
Киллеры, расстрелявшие двоих воров в законе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума (Абхазия), могли сбежать в Грузию.
Общество
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Культура
Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы
Политика
В России предложили отправить Украине «посылочку из унитазов»
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования.
Музыка
Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.
Общество
Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах
В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фигурное катание
Степанова и Букин выступят в финале Гран-при по фигурному катанию
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, по итогам Гран-при Японии отобрались в финал серии.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Армия и оружие