Футбол
Вести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Экономика
Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Гаджеты
Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Политика
Симоньян станет частью команды правозащитного центра «Единой России»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян станет частью команды правозащитного центра «Единой России».
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Происшествия
Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена
Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Авто
Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ
На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Армия и оружие
«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Происшествия
В Самаре престижную BMW тушили канализационными стоками, есть видео
В одном из пабликов Самары появилось драматическое и комическое видео. На одной из трасс Самары загорелся очень недешевый автомобиль.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Экономика
Решение вопроса о компенсациях за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год
Рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год.
Наука
«Анализ позволяет увидеть там точки роста»
Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.