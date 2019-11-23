Футбол

Вести.RuВести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Правда, что «Челси» может купить Фёдора Чалова зимой?

Чемпионат04:30

Чалов и «Челси». Насколько реален переезд форварда ЦСКА в Лондон?

Спорт-Экспресс06:45

ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой

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СМИ: ЦСКА готов продать Чалова в АПЛ зимой

Матч ТВ02:17

«Челси» следит за Чаловым на случай, если с клуба снимут трансферный бан

Sport24.ruвчера в 18:49

СМИ: ЦСКА готов продать Чалова в АПЛ зимой

Sportbox.RU02:17

Чалов может продолжить карьеру в «Челси»

Газета.Ru01:01
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Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
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Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
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Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

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Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян станет частью команды правозащитного центра «Единой России».
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Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Происшествия

Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:22
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости 07:30
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Авто

Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ

На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Газета DAILY 20 ноября в 10:42
Политика

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Вести.Ru 11:20
Общество

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Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com 07:03
Политика

Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Вести.Ru 10:31
Армия и оружие

«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
Клопс вчера в 04:12
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

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Происшествия

В Самаре престижную BMW тушили канализационными стоками, есть видео

В одном из пабликов Самары появилось драматическое и комическое видео. На одной из трасс Самары загорелся очень недешевый автомобиль.
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Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 20 ноября в 21:22
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Общество

Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году

Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
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Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
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В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

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Экономика

Решение вопроса о компенсациях за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год

Рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год.
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«Анализ позволяет увидеть там точки роста»

Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.
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