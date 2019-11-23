Футбол

Вести.RuВести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно

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Вести.Ru19:11
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