Футбол

Вести.RuВести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно

Чемпионатвчера в 17:24

Чалов может перейти в «Челси»

Sport.ruвчера в 17:59

«Челси» интересуется Чаловым

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

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В Англии сообщили о желании «Челси» приобрести Чалова

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Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой

Бомбардир.рувчера в 17:40

Чалов может продолжить карьеру в «Челси»

Газета.Ru01:01
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Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
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