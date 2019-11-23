Футбол

Вести.RuВести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Источник: «Челси» может купить Чалова в зимнее трансферное окно

Чемпионат17:24

Чалов может перейти в «Челси»

Sport.ru17:59

«Челси» интересуется Чаловым

Спорт-Экспресс18:04

«Челси» следит за Чаловым на случай, если с клуба снимут трансферный бан

Sport24.ru18:49

В Англии сообщили о желании «Челси» приобрести Чалова

Sportbox.RU18:32

Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой

Бомбардир.ру17:40

«Челси» активно наблюдает за форвардом ЦСКА Чаловым

Газета.Ru20:27
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Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
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Общество

Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска

Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
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Известный тренер Андрей Назаров может вернуться в «Трактор».
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«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

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Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
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В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон.
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