Футбол
Вести.RuЧалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион. В услугах 21-летнего россиянина заинтересован лондонский "Челси", который намерен сделать "армейцам" предложение о трансфере.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:11, Вашингтон
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Армия и оружие
США потеряли беспилотник в Ливии
РИА Новости 20:16
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM 15:14
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Коммерсантъ вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой
Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
Lisa.ru вчера в 08:01
Армия и оружие
За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция
Красная весна 20 ноября в 10:19
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
Армия и оружие
ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин
Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
REGNUM 05:45
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Газета.Ru вчера в 05:42
Политика
Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину.
Газета.Ru 19:59
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
ЗакC.Ру 11:22
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Общество
Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска
Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
REGNUM 21:51
Хоккей
Назаров может стать гендиректором «Трактора»
Известный тренер Андрей Назаров может вернуться в «Трактор».
Sports.ru 12:58
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия 19:26
Происшествия
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон.
Авторадио 09:55
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 17:22
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей 20 ноября в 23:08
Политика
Amazon подала в суд из-за контракта Microsoft на $10 млрд
Решение подать в суд Amazon приняла через неделю после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о передаче контракта Microsoft пересмотрено не будет.
РБК 20:38
Наука
Движение пчелы в воде впервые описано научно
Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.
Pravda.Ru 20 ноября в 12:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru вчера в 23:25
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 20:06
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ 14:51
Происшествия
Прокуратура усомнилась в качестве экспертизы теплосетей в Пензе
Напомним, 19 ноября в Пензе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порыва трубы теплосетей.
Российская газета 09:59
Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК 21:25