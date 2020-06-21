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Gazeta.SPbЧартер доставит из Кишинева в Москву более 100 пассажиров
Чартерный рейс доставит из столицы Молдавии Кишинева в Москву 119 россиян. На борту, помимо россиян, есть несколько граждан Молдавии, а также ребенок. Сегодня, 21 июня, в московский аэропорт пассажиров доставит воздушное судно авиакомпании Air Moldova.
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Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Кишинева в Москву 119 пассажиров, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в республике Виталий Богданов.РИА Новости21 июня в 00:25
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