Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbЧартер доставит из Кишинева в Москву более 100 пассажиров

Чартерный рейс доставит из столицы Молдавии Кишинева в Москву 119 россиян. На борту, помимо россиян, есть несколько граждан Молдавии, а также ребенок. Сегодня, 21 июня, в московский аэропорт пассажиров доставит воздушное судно авиакомпании Air Moldova.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Чартер доставит из Кишинева в Москву 119 пассажиров

Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Кишинева в Москву 119 пассажиров, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в республике Виталий Богданов.
РИА Новости21 июня в 00:25

Подробнее о событии

Чартер доставит из Бишкека в Москву более сотни россиян

РИА Новости21 июня в 07:52

Чартер доставит из Кишинева в Москву более 100 пассажиров

Gazeta.SPb21 июня в 02:00

Очередной чартер из Кишинева в Москву доставит 119 человек

ИА Красная Весна21 июня в 00:55

119 пассажиров вылетели в Москву вывозным рейсом из Кишинёва

Аргументы и Факты21 июня в 01:21

Чартерный рейс доставит из Кишинева в Россию более 100 пассажиров

Невские Новости21 июня в 00:59

Из Молдавии в Москву вернутся 119 пассажиров

MOS.news21 июня в 01:48

Air Moldova доставит в Москву российских граждан

REGNUM21 июня в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

RT на русском 08:57
142
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,2K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,2K
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
64
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
32
Наука

100-километровый суперколлайдер планирует построить ЦЕРН

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) хочет построить 100-километровый суперколлайдер.
МедиаПоток 22 июня в 11:09
18
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
101
Политика

Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»

Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.
REGNUM 11:11
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
470
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
173
Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
13
Футбол

Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
Sports.ru 08:20
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
1,1K
Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
162
Футбол

Денис Черышев вспомнил, как неожиданно заплакал на ЧМ-2018

Оставила огромный след в памяти игра с Испанией в 1/8 финала. Полузащитник заявил, что после финального свистка неожиданно заплакал.
LiveResult.Ru 08:51
Общество

Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

«МК» стало известно содержимое котомок, которые были оставлены для гостей Парада Победы в Москве.
Московский Комсомолец 05:31
23
Армия и оружие

В Нагорном Карабахе снова может начаться война

Аргументы недели 21 июня в 12:24
Игры

Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Чемпионат 06:27
3
Политика

ООН призвала Израиль отказаться от аннексии палестинских земель

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий.
Вести.Ru 09:37
1
Футбол

«Сельта» предложила «Локомотиву» 6 млн евро за Смолова

Как сообщает Cadena SER, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, 6 млн евро.
Sport24.ru вчера в 22:09
3
Общество

Путин предложил увеличить НДФЛ для россиян с высоким заработком

"С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год", - отметил Путин.
РЕН ТВ вчера в 10:22
2,8K
Политика

В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению рейса MH17

Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
ToDay News Ufa вчера в 07:03
275
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,6K
Наука

Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

Evo-rus.com вчера в 13:17
31
Происшествия

Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
18
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Наука

Рядом со Стоунхенджом обнаружили крупный доисторический памятник

МонаВиста 22 июня в 14:31
41
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
66
Политика

В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран

В Кремле состоялся прием глав государств, прибывших на парад Победы в Москву.
Известия 07:04
784
Футбол

В «Роторе» назвали главную цель на следующий сезон РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский обозначил цель клуба на следующий сезон, в котором волгоградцы будут выступать в РПЛ.
Metaratings 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное