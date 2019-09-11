Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты — 98% выделенных на эти цели средств уже доведены до людей. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту на встрече, которая состоялась 11 сентября в Кремле.

Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

Здоровье Педиатр посоветовала, как защитить детей от осенней простуды Родителям, как пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", ссылающийся на врача-педиатра сети клиник "Здравица" Анастасию Осипову, нужно знать, как защитить своего ребенка от сезонной простуды.

Политика Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

Энергетика В «Нафтогазе» суды с «Газпромом» назвали выгодным делом Миллионные траты на юристов в судах гораздо выгоднее миллиардных выплат по контрактам «Газпрому», заявил исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 11 сентября, сообщает РИА Новости.

Происшествия В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Общество СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.

Политика Песков посмотрел фильм Дудя о Беслане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а российский лидер Владимир Путин — нет.

Происшествия Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.

Происшествия В Армении найден мертвым российский солдат В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.

Авто Названы лучшие коммерческие автомобили года в России Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Политика В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие» Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.

Футбол «ПСЖ» намерен продлить контракт с Маркиньосом По данным источника, новый контракт с 25-летним бразильцем будет подписан до 2024 года.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Игры Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3 Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Экономика ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Авто Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Шоу-бизнес Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.