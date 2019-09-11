Экономика

ИзвестияИзвестияЧас выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты — 98% выделенных на эти цели средств уже доведены до людей. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту на встрече, которая состоялась 11 сентября в Кремле.
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Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году оценили в 9,5 млрд рублей

Интерфакс08:20

Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты

ТАСС08:57

Минсельхоз подсчитал сумму ущерба сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году

Росбалт08:41

Ущерб сельскому хозяйству от чрезвычайных ситуаций составил 9,5 млрд рублей

Общественное телевидение России08:43

В 2019 году ущерб сельскому хозяйству РФ от ЧС составил 9,5 млрд рублей

Pravda.Ru09:22

Назван ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году

БИЗНЕС Online09:29

Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

Известия17:01
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Здоровье

Педиатр посоветовала, как защитить детей от осенней простуды

Родителям, как пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", ссылающийся на врача-педиатра сети клиник "Здравица" Анастасию Осипову, нужно знать, как защитить своего ребенка от сезонной простуды.
Planet Today 07:04
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости 14:15
Энергетика

В «Нафтогазе» суды с «Газпромом» назвали выгодным делом

Миллионные траты на юристов в судах гораздо выгоднее миллиардных выплат по контрактам «Газпрому», заявил исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 11 сентября, сообщает РИА Новости.
Красная весна 17:08
Происшествия

В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября

Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Здоровье

США планируют ограничить продажу вейпов

Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Гаджеты

В России появился новый бренд дешевых телевизоров

Газета DAILY 16:52
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Политика

Песков посмотрел фильм Дудя о Беслане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, а российский лидер Владимир Путин — нет.
Известия 06:20
Происшествия

Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Происшествия

В Армении найден мертвым российский солдат

В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.
Lenta.ru 09:50
Авто

Названы лучшие коммерческие автомобили года в России

Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня 11:15
Происшествия

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Политика

В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»

Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.
РИА Новости 09 сентября в 13:31
Футбол

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Маркиньосом

По данным источника, новый контракт с 25-летним бразильцем будет подписан до 2024 года.
Bookmaker-ratings.ru 15:59
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Игры

Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.
Srnsk 12:12
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Кино

Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Экономика

ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц

Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
REGNUM 11:04
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости 15:34
Авто

Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы

Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 08:40
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце

Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма 12:36
Политика

В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов

В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Политика

Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам

Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.
Газета.Ru 18:36
Общество

Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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